Paciente com dengue hemorrágica é transferido por aeronave da PMBA

Um paciente com dengue hemorrágica foi transferido na noite desta quarta-feira, 19, do município de Valença para uma unidade hospitalar de Salvador. O transporte aeromédico foi realizada com uma aeronave do Grupamento Aéreo da Polícia Militar

Após solicitação do SAMU, o avião Guardião 08 decolou com destino ao aeroporto de Valença, onde o homem foi embarcado e conduzido até a capital baiana, sob os cuidados de uma médica do SAMU.

Do pátio do Graer, os dois seguiram em ambulância até o Hospital Municipal de Salvador.

Com sede em Salvador e duas Bases Avançadas (Bavan) nas regiões Oeste e Chapada, o Graer dispõe de quatro helicópteros e um avião, além de uma equipe de profissionais preparados e em capacitação constante para atuar nos 417 municípios baianos.

Desde que foi criado, em 2006, o Graer já participou de mais de 15 mil missões institucionais em mais de 19 mil horas de voos, além do registro de 860 vidas salvas.