Homem que armazenava pornografia infantil é preso pela PF na Bahia

Caso condenado, homem pode ter penas somadas e cumprir até 10 anos de prisão - Foto: Divulgação | PRF

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira, 20, operação policial com objetivo em coibir crimes de armazenamento, compartilhamento e comercialização de material de abuso sexual infantojuvenil. Um investigado brasileiro foi identificado como responsável por compartilhamento e disponibilização dessas imagens e vídeos.

Um mandado de busca e apreensão foi cumprido na cidade de Amargosa, expedido pela Justiça Federal, para obtenção de elementos complementares de prova sobre a prática dos delitos de divulgação e armazenamento de cenas de pornografia envolvendo crianças e adolescentes.

As investigações revelaram grupo compartilhando e trocando material pornográfico infantojuvenil por meio de aplicativos de mensagens instantâneas e, a partir da utilização de técnicas especializadas.

O suspeito vai responder pelos crimes de divulgação e armazenamento de material de abuso sexual infantojuvenil, conforme previsão legal nos artigos 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Se condenado, as penas somadas podem alcançar 10 anos de reclusão.