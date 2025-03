Carpini diz que erro do Bahia foi não ter matado jogo na Fonte Nova

Thiago Carpini deu uma provocada no Bahia já projetando o clássico da final do Baianão - Foto: Marcello Góis / Ag. A TARDE

Com gol de Janderson no fim do primeiro tempo, o Vitória voltou a vencer na temporada após três jogos de seca. O rubro-negro baiano derrotou o Sport Recife pelo placar mínimo, na última quarta-feira, no Barradão, pela 6ª rodada da Copa do Nordeste.

Com o resultado positivo, a equipe retoma a liderança do grupo B e se classifica para a próxima fase da Lampions League.

Em entrevista coletiva, o técnico Thiago Carpini falou sobre o clássico Ba-Vi válido pelo jogo de volta da final do Baianão.

Mesmo precisando vencer por três gols de diferença para ser campeão, o comandante rubro-negro provocou o arquirrival e diz que o aguarda no Barradão.

"A gente quer muito esse jogo de domingo, queremos o Bahia aqui, estamos esperando eles aqui. Vai ser um jogo que está em aberto, eu acredito nisso. O primeiro jogo da decisão do ano passado o time perdia por 2 a 0 e reverteu. O futebol mostra que é possível o tempo todo, a gente já passou por isso. Sabemos que enfrentamos uma equipe de maior investimento e qualidade individual, com bom treinador, difícil de ser batida, mas no clássico muita coisa fica igual. Talvez o que o erro do Bahia foi não ter matado o terceiro gol quando perderam o pênalti. Porque agora aqui o jogo aqui vai ser bom", disse o treinador.

Questionado por não vencer os três Ba-Vis que disputou pelo Vitória, Carpini rebateu enaltecendo suas conquistas recentes.

"Difícil falar em “aprender”. Eu joguei muitos clássicos na carreira, fui campeão da Supercopa, ganhei em Itaquera onde nenhum treinador ganhou, eliminei o São Paulo de Rogério com o modesto Água Santa. Não me apego nisso. Tem os dois lados, eu preciso sim aprender, melhorar, mas sou bom em algumas coisas, o Vitória poderia estar na Série B agora. Joguei todos os Ba-Vis na casa do adversário até agora. Então vamos melhorando, aprendendo. Mas clássico não se joga, se ganha. Precisamos vencer", finalizou.