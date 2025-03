Novo líder! Vitória bate Sport e carimba vaga no mata-mata do Nordeste

Janderson marcou o único gol do confronto - Foto: Raphael Miller/Ag. A TARDE

Jogando com uma equipe mista, o Vitória venceu o Sport por 1 a 0 na noite desta quarta-feira, 19, no Barradão, e garantiu a classificação antecipada para as quartas de final da Copa do Nordeste. O atacante Janderson, artilheiro da equipe na temporada, marcou o único gol do jogo.

Com o resultado, o Leão chega aos 14 pontos, ultrapassa o próprio Sport e reassume a liderança do Grupo A. O triunfo encerra uma sequência de três partidas sem vitória e dá confiança ao time de Thiago Carpini antes da final do Campeonato Baiano contra o Bahia.

Agora, o Rubro-Negro volta suas atenções para a decisão do Baianão. No próximo domingo, 23, às 16h, também no Barradão, a equipe precisa reverter a desvantagem de 2 a 0 imposta pelo Tricolor no jogo de ida, na Arena Fonte Nova.

Já pela Copa do Nordeste, o Vitória encara o Moto Club na última rodada da primeira fase, na quarta-feira, 26. O clube baiano busca confirmar a liderança do Grupo A, o que lhe garante enfrentar o quarto colocado do Grupo B no mata-mata da competição.