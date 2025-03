Com time misto, Vitória tem escalação definida para pegar o Sport

Thiago Carpini, técnico do Vitória - Foto: Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

De olho no segundo jogo da final do Campeonato Baiano, o técnico Thiago Carpini definiu o Vitória com muitas mudanças para o jogo contra o Sport, marcado para às 21h30, pela 6ª rodada da 1ª fase da Copa do Nordeste, no Barradão.

Essa escolha sugere um rodízio de jogadores, visando o segundo jogo da final do Campeonato Baiano, marcado para o próximo domingo, 23, às 16h, no Barradão.

Suspenso, o volante Baralhas e o atacante Carlos Eduardo ficam de fora da partida, assim como os meio-campistas Matheusinho e Val Soares, que seguem de afastados dos gramados.

A equipe será composta por Gabriel, Claudinho, Lucas Halter, Zé Marcos e Hugo; Ricardo Ryller, Ronald e Pepê; Gustavo Mosquito, Carlinhos e Janderson.

Já o Sport vem a campo com Caíque França, Hereda, João Silva, Lucas Cunha, Igor Cariús; Du Queiroz, C. Rivera, F. Domínguez; Gustavo Maia, Carlos Alberto e Arthur Sousa.