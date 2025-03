Globo e SBT ignoram times do Nordeste na Libertadores e Sul-Americana

Globo e SBT excluem clubes nordestinos das trnamissões da Libertadores e Sul-Americana - Foto: Divulgação

Bahia, Fortaleza e Vitória são os representantes da região Nordeste nas disputas das Copas Libertadores da América e Sul-Americana, mas nenhuma das três equipes foram contempladas com seus jogos ao vivo por Globo e SBT, canais detentores dos direitos de transmissão das competições em TV aberta.

A TV Globo tem direito a dois jogos ao vivo por rodada da Libertadores e faz a famosa divisão de praça, com transmissões simultâneas feitas para determinados estados do país de acordo com o apelo comercial.

Vale salientar que a emissora carioca passará ao vivo três jogos de Botafogo, Palmeiras, São Paulo e Flamengo na fase de grupos. Cada clube terá três partidas exibidas, número máximo permitido de transmissões neste momento da competição.

Já Bahia, Fortaleza e Internacional serão as únicas equipes sem transmissão de jogos na Globo em TV aberta na fase de grupos. Justamente os clubes de fora do eixo Rio-São Paulo.

O Vitória é o único representante da região na Copa Sul-Americana. Assim como a Globo, o SBT decidiu privilegiar as equipes da região Sudeste do país. O canal paulista vai transmitir seis jogos no horário das 21h30, todos as terças-feiras, envolvendo Corinthians, Fluminense e Vasco da Gama, também de Rio de Janeiro e São Paulo.

Vitória, Atlético-MG, Grêmio e Cruzeiro não terão suas partidas transmitidas ao vivo no SBT em TV aberta na fase de grupos da Sul-Americana.

Veja onde assistir os jogos do Bahia na Libertadores

Bahia x Internacional - 03/04 (qui) 19h - ESPN

Nacional x Bahia - 09/04 (qua) 19h - ESPN

Bahia x Atlético Nacional 24/04 (qui) 21h30 - ESPN

Bahia x Nacional - 07/05 (qua) 19h - Paramount+

Atlético Nacional x Bahia 14/05 (qua) 19h - Paramount+

Internacional x Bahia 28/05 (qua) 19h - Paramount

Veja onde assistir os jogos do Vitória na Sul-Americana

Vitória x Universidad Católica-EQU - 02/04 (qua) 21h30 - Paramount+

Defensa Y Justicia x Vitória - 10/04 (qui) 19h - ESPN

Vitória x Cerro Largo-URU 23/04 (qua) 21h30 - Paramount+

Vitória x Defensa Y Justicia - 06/05 (ter) 19h - ESPN

Cerro Largo-URU x Vitória 14/05 (qui) 21h30 - ESPN

Universidad Católica-EQU x Vitória 28/05 (qui) 21h30 - ESPN