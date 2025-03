Bahia tem estreia no Campeonato Brasileiro adiada; veja nova data

Bahia x Corinthians aconteceria originalmente no dia 29 - Foto: Rodrigues/EC Bahia

O Bahia teve sua estreia na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Corinthians, adiada devido a um conflito de calendário com a final do Campeonato Paulista. A Federação Paulista de Futebol (FPF) marcou o jogo de volta da decisão do estadual (Corinthians x Palmeiras) para a quinta-feira, 27, às 21h35, menos de 48 horas de distância para a estreia do Brasileirão.

Novas datas:

Como consequência das mudanças, o jogo Bahia x Corinthians, que aconteceria originalmente no dia 29, foi adiado para o dia 30, às 20h.

Já o jogo São Paulo x Sport, originalmente marcado para o dia 30, foi antecipado para o dia 29, às 18h30, no Morumbi, para acomodar as alterações.

Sendo assim, Palmeiras x Botafogo, jogo que marcaria a abertura do Brasileirão, será disputado domingo, 30, às 16h (de Brasília), no Allianz Parque.