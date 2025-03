Times da Liberta "estão preocupados" com o Bahia, afirma David Duarte

David Duarte, zagueiro do Bahia - Foto: Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O zagueiro David Duarte, do Bahia, analisou o sorteio da fase de grupos da Libertadores, em que o Tricolor enfrentará o Nacional, do Uruguai, o Internacional e o Atlético Nacional, da Colômbia. Em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira, 18, o defensor destacou os títulos continentais conquistados pelos adversários, mas afirmou que eles "estão preocupados" com a "equipe qualificada" do Esquadrão de Aço.

"É um grupo que está sendo considerado como 'Grupo da Morte', onde todos foram campeões da Libertadores, conhecem bem o campeonato. Mas com certeza estão preocupados com a nossa equipe, é muito qualificada e nosso treinador foi campeão várias vezes. Vamos fazer de tudo para avançar à próxima fase", comentou o zagueiro.

Antes de qualquer jogo da Libertadores, no entanto, o Bahia tem compromissos por outras competições, que, segundo David Duarte, serão encarados com o mesmo foco pelo elenco. O defensor garantiu que quem estiver em campo nesta quarta-feira, 19, contra o CSA, pela 6ª rodada da Copa do Nordeste, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, "vai dar a vida" no confronto.

"A gente considera todas as competições como importantes. Se você não ganhar a Copa do Nordeste com certeza vai ter muita crítica, então nosso foco é igual na Libertadores. O professor tem um grupo muito qualificado e o jogador que não jogou a Libertadores com certeza vai dar a vida na Copa do Nordeste, para poder mostrar para o treinador que tem condição também de estar do outro lado. É uma bela oportunidade", concluiu.