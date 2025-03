Campeões e reencontro: Bahia conhece adversários na Libertadores

Esquadrão de Aço está no grupo F da Liberta - Foto: Reprodução / Conmebol

O Bahia está no grupo F da Copa Libertadores de 2025. O Esquadrão de Aço terá como adversários na fase de grupos. O Esquadrão vai enfrentar o Nacional (URU), Internacional e Atlético Nacional (COL).

O sorteio foi realizado na noite desta segunda-feira, 17, na sede da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), em Luque, no Paraguai.

O clube foi representado no evento pelo executivo de futebol Cadu Santoro e pelo CEO Raul Aguirre.

Formato de disputa

As 32 equipes classificadas para a fase de grupos da Libertadores foram divididas em oito chaves com quatro clubes cada. O primeiro e o segundo colocado de cada grupo se classifica para as oitavas de final.

O terceiro avança para a Copa Sul-Americana e vai disputar o playoff classificatório para as oitavas de final da “Sula”.

Vale salientar que toda fase de "mata-mata" terá partidas de ida e volta, sem critério de gol qualificado marcado fora de casa. A grande final será realizada em jogo único e com mando de campo neutro.



Tabela básica da Copa Libertadores

Rodada 1: 2 a 4 de abril

Rodada 2: 9 a 11 de abril

Rodada 3: 23 a 25 de abril

Rodada 4: 7 a 9 de maio

Rodada 5: 14 a 16 de maio

Rodada 6: 28 a 30 de maio

Oitavas de final: 13 a 22 de agosto

Quartas de final: 17 a 26 de setembro

Semifinal: 22 a 31 de outubro

Final: 30 de novembro