Bahia se apega à superstição para enfrentar o Internacional na Liberta

Bahia venceu o Internacional fora de casa pela última vez em 2014 - Foto: Foto: Felipe Oliveira | ECBahia

Após conhecer o chaveamento da Copa Libertadores 2025, a torcida do Bahia tem uma superstição para se apegar no retorno da equipe à fase de grupos da competição internacional, já que o Tricolor vai estrear nessa etapa contra o Internacional, em um jogo traz boas lembranças quando se fala em duelos válidos por torneios continentais.

Mesmo tendo um retrospecto negativo em confrontos diretos diante do Colorado, principalmente fora de casa, o Esquadrão levou a melhor nas últimas partidas entre as equipes por Copa Sul-Americana ou Libertadores. Em jogos que aconteceram no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, o Bahia apenas venceu o Internacional quando o enfrentou por competições internacionais.

Nas duas únicas vitórias tricolores contra o clube gaúcho em Porto Alegre, o time azul, vermelho e branco bateu o Colorado por 2 a 0, pelo jogo de ida válido pela oitavas de final da Sul-Americana de 2014. Na ocasião, o Tricolor avançou às quartas após eliminar a equipe no placar agregado de 3 a 1.

Bahia venceu o Internacional fora de casa pela última vez em 2014 | Foto: Foto: Felipe Oliveira | ECBahia

A primeira vez que o Bahia venceu o Internacional fora de casa aconteceu nos mesmos 'moldes' do confronto que acontecerá nesta temporada, pela última rodada da fase de grupos. O Esquadrão bateu a equipe por 2 a 1, se consolidando como primeiro colocado no seu grupo da Libertadores de 1989.

Vale mencionar que os dados são apenas das partidas realizadas em Porto Alegre, já que o Tricolor venceu o Colorado, por 2 a 1, em jogo realizado em Caxias do Sul, no Campeonato Brasileiro de 2013.

No retrospecto geral, entretanto, o time baiano é superado tanto em casa como fora. O Colorado possui 32 vitórias, 16 empates e apenas 12 derrotas. O Tricolor levou a melhor em confrontos diretos pela última vez no Brasileirão de 2023, quando a equipe comanda por Rogério Ceni venceu por 1 a 0, na Arena Fonte Nova.