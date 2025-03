CSA x Bahia: onde assistir, prováveis escalações e mais

CSA e Bahia se enfrentam em duelo que vale a liderança do Grupo B da Copa do Nordeste - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

CSA e Bahia entram em campo nesta quarta-feira, 19, pela 6ª rodada da Copa do Nordeste, em um confronto que vale a liderança do Grupo B, no Estádio Rei Pelé. O Azulão lidera o grupo, somando 10 pontos em cinco jogos, enquanto o Esquadrão ocupa a segunda colocação com sete pontos, mas tendo disputado apenas três partidas.

No último fim de semana, o CSA entrou em campo pela Copa Alagoas e garantiu vitória sobre o CSE utilizando sua equipe principal, uma estratégia para buscar uma vaga na Copa do Brasil de 2026. Já o Bahia, por sua vez, levou a melhor no primeiro jogo da decisão do Campeonato Baiano, vencendo o Vitória por 2 a 0 e abrindo vantagem na disputa pelo título estadual.

Com uma sequência intensa de partidas, incluindo o duelo contra o Boston River, que garantiu a classificação para a fase de grupos da Libertadores, e a primeira final contra o rival rubro-negro, o Bahia deve preservar alguns atletas na partida desta quarta-feira. O técnico do Esquadrão destacou a necessidade de rodar o elenco para evitar desgaste:

“Nem todos vão viajar para a Copa do Nordeste. [...] Foram dois jogos seguidos pesadíssimos, jogos emocionalmente pesados, com obrigação de ganhar. [...] Vamos preservar alguns jogadores, e quem viajar vai tentar vencer o CSA”, afirmou o treinador.

Transmissão

Onde assistir: A partida entre CSA e Bahia pela Copa do Nordeste terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere, e pelo Youtube no canal TV Esporte Alagoano.

Prováveis escalações

Bahia: Danilo Fernandes, Gilberto, David Duarte, Rezende e Luciano Juba [Iago Borduchi]; Acevedo, Erick, Rodrigo Nestor e Michel Araújo; Kayky e Willian José [Tiago]. Técnico: Rogério Ceni.

CSA: Georgemy; Cedric, Wanderson, Betão e Enzo; Nicola, Guilherme Camacho e Brayann; Guilherme Cachoeira, Vander e Tiago Marques. Técnico: Higo Magalhães.