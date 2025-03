Libertadores: veja retrospecto do Bahia contra o 'Grupo da Morte'

Bahia caiuno ‘Grupo da Morte’ na Libertadores 2025 - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Na noite desta segunda-feira, 17, milhares de torcedores tricolores puderam vivenciar a ansiedade de acompanhar o sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores. Após 36 anos de ausência, o Esporte Clube Bahia caiu no grupo F do torneio, ao lado de Nacional, do Uruguai, Internacional e Atlético Nacional, da Colômbia, três campeões da competição. Apesar de ser considerado o ‘Grupo da Morte’ da edição de 2025 da Glória Eterna, o Esquadrão conhece bem seus adversários.

O Internacional dispensa apresentações. Isso porque o Tricolor de Aço tem uma história longa contra a equipe de Porto Alegre: são 60 jogos entre as equipes, sendo 12 vitórias do Bahia, 16 empates e 32 triunfos do Colorado. O retrospecto não é positivo, mas o torcedor tricolor pode se apegar ao maior triunfo da história do duelo — o título brasileiro de 1988. O Tricolor Baiano sagrou-se campeão nacional sobre o Internacional, em pleno Beira-Rio.

O título deu ao Bahia uma vaga na Libertadores de 1989, onde as duas equipes novamente se encontraram, desta vez na fase de grupos, com o Esquadrão novamente saindo vencedor, nos dois confrontos, tanto em Salvador, quanto em Porto Alegre. No entanto, quando se enfrentaram nas quartas de final daquela mesma edição da competição, foi o Tricolor de Aço que levou a pior. O Internacional venceu o primeiro jogo na capital do Rio Grande do Sul, e na volta, a Fonte Nova estava em condições lastimáveis para uma partida de futebol, devido a um forte temporal que atingiu as terras soteropolitanas, mas ainda assim a bola rolou, ou melhor, ‘boiou’. O jogo terminou 0 a 0, e o Colorado avançou às semifinais.

Contra Nacional e Atlético Nacional a história é mais tímida, mas existe. Também em uma competição internacional, o Bahia enfrentou os colombianos nas oitavas de final da Copa Sul-Americana de 2013, quando a competição ainda era disputada apenas em fase mata-mata. Na ocasião, o Tricolor de Aço foi derrotado pelo placar mínimo no Estádio Atanasio Girardot, na Colômbia, e na volta, na Arena Fonte Nova, aplicou o mesmo placar: 1 a 0. No entanto, não foi o suficiente para classificar, levando a partida nos pênaltis, onde ‘Los Verdolagas’ levaram a melhor e avançaram para as quartas de final. Contra o Nacional, o Esquadrão jogou a Copa Renner de 1997, torneio disputado no Recife, em Pernambuco, envolvendo os quatro clubes que eram patrocinados pelas Tintas Renner (Bahia, Sport, Nacional e Cerro Porteño). O Bahia eliminou os uruguaios ao vencer por 4 a 1.