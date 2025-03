Bahia reencontra o Internacional na Libertadores; relembre rivalidade

Jogo entre Bahia e Internacional em 1989 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

No dia 26 de abril de 1989, o Bahia entrou em campo contra o Internacional na Arena Fonte Nova em um dia chuvoso, no que foi a sua queda e seu último jogo de Libertadores por muitos anos. Agora, 36 anos depois, no mesmo palco, o Tricolor vai reencontrar o Colorado na sua estreia na fase de grupos desde aquela eliminação.

Além do Internacional, o Bahia já conhece seus adversários na Copa Libertadores de 2025. Serão eles Nacional-URU e Atlético Nacional-COL. Mas o Colorado tem um sabor especial.

Em 1989, última participação do Bahia na Libertadores até este ano, foram quatro partidas entre as equipes naquela campanha, sendo dois pela fase de grupos e outras duas pelas quartas de final. O Esquadrão venceu duas, empatou uma e perdeu outra.

Em mais uma curiosidade, o campeão da Libertadores de 1989 foi o Atlético Nacional, que em 2025 está no grupo do Bahia.



Jogos históricos

Dois dias depois da decisão do título brasileiro de 1988, conquistados pelo Bahia, o Tricolor duelou contra o Internacional pela estreia na fase de grupos da Libertadores de 1989.

O primeiro jogo entre as equipes na fase de grupos foi no dia 21 de fevereiro de 1989. O uruguaio Diego Aguirre fez o primeiro Colorado. Logo depois, o Bahia tomou conta e virou o jogo em 20 minutos. O ponta Gil Sergipano fez um golaço e empatou a partida. A virada veio ainda na primeira etapa. Após cobrança de falta, Zé Carlos desviou de cabeça e foi para as redes.

As equipes se reencontraram na Arena Fonte Nova um mês depois, e com nova vitória do Bahia. 1 a 0 com gol de Charles. O artilheiro recebeu assistência, ajeitou e de frente para o crime, fuzilou o goleiro Taffarel para marcar o gol do triunfo e fazer a festa da fiel torcida.

Esquadrão foi eliminado nas quartas de final

As equipes voltaram a se encarar pela fase de quartas de final. Invicto, o Esquadrão de Aço fazia boa campanha e vinha motivado após eliminar o Universitário (PER). No jogo de ida em Porto Alegre, Diego Aguirre fez de cabeça e garantiu a vitória dos gaúchos.

No jogo de volta, na Fonte Nova, o Esquadrão lutou, porém encarou um campo pesado devido as fortes chuvas que caíram em Salvador. O time comandado por Renê Simões fez não conseguiu marcar. A partida terminou sem gols e o Inter avançou as semifinais, quando caiu para o Olimpia.

Desde aquele 26 de abril de 1989, o Bahia sonhou com a volta desse momento.