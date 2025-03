Ba-Vi: FBF disponibiliza áudio do VAR de lance polêmico no clássico

Clássico Ba-Vi apitado por Rafael Rodrigo Klein rendeu lance polêmico - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Nesta segunda-feira, 17, a Federação Bahiana de Futebol (FBF) disponibilizou o áudio do VAR do clássico Ba-Vi, válido pela partida de ida da final do Campeonato Baiano.

O confronto vencido pelo Bahia na Arena Fonte Nova foi dirigido pelo árbitro gaúcho Rafael Rodrigo Klein, que pertence ao quadro da Fifa, do Rio Grande do Sul.

Rodrigo Nunes de Sá, também do quadro internacional, do estado do Rio de Janeiro, foi o árbitro de vídeo e avaliou o lance mais polêmico do jogo, quando o meia Everton Ribeiro, do Bahia, deu uma cabeçada no zagueiro Neris, do Vitória.

De acordo com os árbitros na cabine, não ocorreu uma conduta violenta contra o adversário, sem necessidade de expulsão.

"Os dois vão um contra o outro, ficam testa com testa, mas não temos uma ação para cartão vermelho. Não temos uma conduta contra o adversário. O lance foi checado e não tem nenhuma ação protocolar para revisão. Seguimos", pontuou o árbitro de vídeo.

Insatisfeito, o Vitória ingressou com uma representação na FBF contra a arbitragem do Ba-Vi

"Apesar da gravidade da infração, o árbitro Rafael Rodrigo Klein e sua equipe não penalizaram a ação de forma adequada. Um erro de avaliação por parte da arbitragem. A atitude do jogador adversário não foi sequer analisada de maneira correta, deixando de garantir a integridade física e a justiça no jogo", disse o rubro-negro baiano no comunicado.

Vitória e Bahia se enfrentam no próximo domingo, 23, às 16h, no Barradão, pelo jogo de volta da final do Baianão.