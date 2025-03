Com golaço de Pulga, Bahia domina o Vitória e abre vantagem na final

Comemoração do primeiro gol do Bahia - Foto: Foto: Raphael Miller/Ag. A TARDE

O Bahia largou na frente na decisão do Campeonato Baiano. Jogando na Arena Fonte Nova, neste domingo, 16, o Tricolor venceu o Vitória por 2 a 0 e levou uma boa vantagem para a partida de volta, com gols marcados pelo zagueiro Gabriel Xavier e pelo atacante Erick Pulga, ambos no primeiro tempo. O Esquadrão ainda teve a chance de ampliar o placar, mas Lucho Rodríguez desperdiçou um pênalti, defendido por Lucas Arcanjo.

Com o resultado, o Leão precisará vencer o jogo de volta, marcado para o próximo domingo, 23, às 16h, no Barradão, por dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Um triunfo por três ou mais gols garante o título ao Rubro-Negro no tempo normal.

Erick Pulga marcou o segundo gol do Bahia e provocou o Vitória | Foto: Divulgação | ECBahia

A partida foi movimentada dentro e fora de campo. Um dos lances mais discutidos aconteceu após uma pequena discussão entre Lucho Rodríguez e o zagueiro Lucas Halter. Na sequência, os jogadores do Vitória reclamaram de uma suposta 'cabeçada' de Everton Ribeiro no defensor Neris, mas nem o árbitro nem o VAR viram irregularidade no lance.

Antes do jogo decisivo pelo Baianão, as duas equipes voltam suas atenções para a Copa do Nordeste. O Bahia enfrentará o CSA, na quarta-feira, 19, às 19h, no Estádio Rei Pelé, em Alagoas. Já o Vitória recebe o Sport no Barradão, às 21h30 do mesmo dia, em busca de recuperação na competição regional.