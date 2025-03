Com mudanças nos times, Bahia e Vitória estão escalados para a final

Bahia e Vitória estão prontos para o primeiro jogo da final - Foto: Téo Mazzoni / Ag. A TARDE

Bahia e Vitória estão prontos para o primeiro jogo da final do Campeonato Baiano. O clássico acontece neste domingo, 17, às 18h, na Arena Fonte Nova. O duelo de volta será no próximo domingo, 23, às 16h, no Barradão, onde o Leão tem a vantagem de decidir em casa por ter feito a melhor campanha na fase classificatória.

Para o confronto, o técnico Rogério Ceni teve que lidar com um desfalque importantes. O atacante Ademir foi vetado por conta de um desconforto muscular, e Cauly será o substituto. Além disso, o lateral-esquerdo Luciano Juba foi poupado, o que levou Gabriel Xavier a atuar na posição, com Santiago Ramos Mingo completando a defesa.

O Vitória, por sua vez, também está definido para o clássico. O técnico Thiago Carpini contará com Fabri no ataque, que retornou na última partida contra o Náutico, pela Copa do Brasil. O Leão da Barra, no entanto, ainda segue sem Claudinho, Val Soares e Matheusinho, todos em recuperação.

Confira as escalações:

Bahia: Marcos Felipe; Santiago Árias, Gabriel Xavier, Kanu e Santiago Mingo; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Erick Pulga e Lucho Rodríguez.

Vitória: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Edu, Neris, Lucas Halter e Jamerson; Gabriel Baralhas, Willian Oliveira e Wellington Rato; Fabri e Janderson.