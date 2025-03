Após show e jogo, gramado da Fonte Nova está pronto para o Ba-Vi

Gramado da Arena Fonte Nova passou por tratamento especial e está pronto para o Ba-Vi - Foto: Téo Mazzoni / Ag. A TARDE

Após sediar dois grandes eventos nos últimos dias, o gramado da Arena Fonte Nova está em condições ideais para receber o primeiro jogo da final do Campeonato Baiano, neste domingo, 16, às 18h, entre Bahia e Vitória. A operação especial de manutenção do campo envolveu uma série de cuidados para garantir que a qualidade do piso não fosse comprometida.

Na última quinta-feira, 13, o Bahia enfrentou o Boston River pela Copa Libertadores no estádio. Já no sábado, 15, a Fonte Nova recebeu o show do cantor Gilberto Gil, o que exigiu a instalação do piso de proteção EasyFloor para preservar o gramado. Logo após a apresentação, uma força-tarefa foi mobilizada para desmontar a estrutura do palco e realizar a recuperação do campo, seguindo um planejamento que incluiu adubação, corte, marcação e aferição dos parâmetros. Além disso, foram utilizadas vassouras magnéticas para remover qualquer resíduo deixado sobre a grama.

A operação contou com mais de 500 profissionais de diferentes áreas, incluindo técnicos de segurança, operadores de iluminação e som, além da equipe especializada na manutenção do campo. O trabalho intenso garantiu que o gramado estivesse apto a receber o Ba-Vi deste domingo sem prejuízos ao espetáculo.

Em entrevista concedida ao Grupo A TARDE, o torcedor Sinval Vasconcelos elogiou a condição do campo para o jogo contra o Vitória, mas se mostrou contra a realização de shows nos estádios, principalmente um dia antes de jogos: "Aparentemente, está perfeito. Olhando assim, parece bom. Tem umas marcas no gramado ali de lado e outras aqui, mas, na minha opinião, está tranquilo".

"Eu sou contra, principalmente quando é menos de 24 horas antes do jogo. É complicado, mas, infelizmente, não podemos fazer nada. Ainda mais sendo um estádio de futebol, né? Quando tem show, é complicado", afirmou o torcedor tricolor.