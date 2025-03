Torcedor do Bahia promete caruru de 5 mil quiabos em caso de título

Paulo Sergio Lima Santos, pagador de promessas do Bahia - Foto: Bruno Dias / Ag. A TARDE

A bola vai rolar logo mais, às 18h, para o primeiro jogo da decisão do Campeonato Baiano de 2025. Na Arena Fonte Nova, o Bahia recebe o Vitória diante de mais de 45 mil pessoas, e como já é de praxe, o torcedor tricolor já começou a fazer promessas para um eventual título azul, vermelho e branco no Baianão.

Em entrevista concedida ao Grupo A TARDE, Paulo Sergio Lima Santos de 63 anos, também conhecido como o pagador de promessas do Bahia, já está com o 'troféu de campeão baiano na mão' e prometeu que caso a equipe comandada por Rogério Ceni levante a taça sobre o Vitória, vai fazer um caruru com 5 mil quiabos:

“Esse troféu aqui é uma lembrança do Bahia. Tá na minha mão já. É nosso! O Baiano é nosso. A gente vai meter logo 3 a 0 para chegar lá (Barradão) e ficar só na defesa. Eu sou o amuleto do Bahia, meu irmão. Azar no amor, sorte no jogo”, garantiu o torcedor, que se autointitula como amuleto do Esquadrão, sem nunca ter visto o time perder na Fonte Nova.