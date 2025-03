Bahia fecha contratação de lateral campeão pelo Flamengo

Lateral-direito Lucyan acertou com o Bahia - Foto: Conmebol

O Bahia acertou a contratação do lateral-direito Lucyan para a divisão de base, até o final de 2027. O jogador de 18 anos é cria da base do Flamengo, foi campeão pela equipe sub-20 e já estreou até mesmo no profissional do clube carioca. A informação é do jornalista Venê Casagrande. A multa rescisória para clubes do exterior é de 100 milhões de euros (em torno de R$ 618 milhões).

Na negociação, Bahia e Flamengo fizeram um acordo por divisão dos direitos econômicos de Lucyan. O Tricolor não precisou de uma compensação financeira para contratar o jovem jogador.

No Flamengo, Lucyan foi campeão da Libertadores e Mundial Sub-20 em 2024. Na temporada, ele disputou 31 jogos na divisão de base, com 1 gol e duas assistências.

O jovem lateral também já estreou no profissional em 2024, quando disputou dois jogos do Campeonato Carioca. Ele chegou a ser relacionado para partidas do Estadual deste ano, mas não entrou em campo.

Lucyan vai assinar contrato com o Bahia nesta segunda-feira, 17.