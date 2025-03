Campanha contra violência à mulher ganha força no BAVI deste domingo

Arena Fonte Nova, palco do Ba-Vi deste domingo, 16 - Foto: San Junior

Os jogadores de Bahia e Vitória farão um gesto simbólico de apoio à luta contra a violência de gênero durante o primeiro jogo da final do Campeonato Baiano, na Arena Fonte Nova, neste domingo, 16. Minutos antes do apito inicial, os atletas exibirão uma faixa com a mensagem "Lute pelo fim da violência contra as mulheres" e um vídeo da campanha promovida pelo Ministério Público do Estado da Bahia será transmitido, reforçando a importância da conscientização sobre o tema.

O evento ocorre em um contexto alarmante, conforme o relatório de feminicídio de 2023 da ONU Mulheres, que revelou que, no ano passado, 85 mil mulheres e meninas foram vítimas de assassinatos intencionais. Desses casos, 60% foram cometidos por parceiros íntimos ou outros membros da família, o que representa uma média de 140 mulheres mortas todos os dias, ou uma a cada 10 minutos.

A campanha "Luto por Elas" foi criada para amplificar a conscientização sobre o feminicídio e a violência doméstica. Seu objetivo principal é envolver os homens na mudança de mentalidade sobre a violência contra as mulheres, promovendo um movimento em direção à igualdade e ao respeito.

De acordo com dados da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), a Bahia registrou um aumento de 27,33% no número de denúncias de violência doméstica entre janeiro e julho de 2024, em comparação com o mesmo período de 2023. Isso equivale a 27 vítimas por dia, ou uma mulher agredida a cada hora. Entre janeiro e novembro de 2024, o Ministério Público da Bahia (MPBA) registrou 18.689 procedimentos investigatórios relacionados à violência contra as mulheres, com 825 medidas protetivas de urgência solicitadas pelo Núcleo de Enfrentamento às Violências de Gênero.

A iniciativa contou com o apoio da Federação Baiana de Futebol (FBF), dos clubes Bahia e Vitória, das equipes do interior, além do Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia (Irdeb), por meio da Rádio Educadora e da TVE. A campanha já esteve presente em todos os jogos do Campeonato Baiano desde o início de fevereiro, com vídeos e faixas de jogadores e técnicos exibidos nos telões e nas redes sociais.