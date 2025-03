Vitória pode ter dois retornos para disputar o Ba-Vi; meia é dúvida

Última partida de Matheuzinho pelo Vitória foi contra o Maranhão pela Copa do Brasil - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

A comissão técnica do Vitória poderá ter até três opções para a disputa do Ba-Vi, marcado para este domingo, 16, às 18h, na Arena Fonte Nova, válido pela partida de ida da final do Campeonato Baiano de 2025.



O comandante rubro-negro deverá contar com os retornos do lateral-direito Claudinho e do volante Val Soares. Já o meia Matheuzinho segue na condição de dúvida para disputar o clássico.

Val Soares sofreu lesão na panturrilha direita e estava em tratamento desde o dia 6 de março. Nos ultimos dias, ele realizou atividades de aprimoramento físico.

Já Claudinho, que estava acometido de dores no joelho devido a um trauma na região, deve estar a disposição. Matheuzinho ainda segue em tratamento. Ele esteve na fisioterapia do clube por conta de um desconforto muscular.

Mesmo com a enfermaria rubro-negra cheia, Thiago Carpini mantém a confiança na volta dos três atletas na disputa da final do estadual. Contudo, o comandante rubro-negro aguarda a avaliação do departamento médico para utilização dos jogadores.

"Todos têm possibilidade de estar na final. Repito, possibilidade. Para falar com mais embasamento é preciso buscar o departamento médico. São atletas muito importantes e estão trabalhando muito para ter condições de participar", disse Carpini em entrevista coletiva.

Por ter feito a melhor campanha geral no Baianão, o rubro-negro baiano decidirá o título estadual diante da sua torcida no Barradão. O jogo de volta está marcado para o dia 23 de março, às 16h.