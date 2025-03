Thiago Carpini revela se eliminação pode impactar na final do Baianão

Thiago Carpini, técnico do Vitória - Foto: (Foto: Victor Ferreira/EC Vitória)

O Vitória sofreu uma derrota amarga na noite de quarta-feira, 12, ao ser eliminado da Copa do Brasil pelo Náutico, após um revés por 2 a 0 no Barradão. Mesmo com o fim da invencibilidade de 22 jogos, o técnico Thiago Carpini não permitiu que a eliminação afetasse o foco do time na sequência da temporada, em especial na final do Campeonato Baiano, contra o Bahia, marcada para este domingo, 16.

Em entrevista coletiva após a partida, o comandante reconheceu que o Vitória não encaixou como esperado. Apesar da frustração com os gols sofridos em falhas que o time "havia previsto", o treinador afirmou que este momento difícil não comprometerá o foco do time nas decisões.

"Essa derrota ia acontecer em algum momento. Vão acontecer outras. A gente trabalha para que sejam poucas. Lamentamos a eliminação e a maneira que aconteceu. Hoje não encaixou. Sofremos gols da maneira que prevíamos e que treinamos. A gente fica muito chateado. Mas o bom do futebol é a chance de dar respostas, e temos essa chance na final de domingo. O que passou, passou. Cabe a nós corrigir hoje internamente", disse o técnico.

Com o Ba-Vi pela frente, Carpini descartou qualquer impacto da eliminação na Copa do Brasil sobre a preparação do time para o clássico.

"Não afeta, não. Não atrapalha. Era a mesma coisa de eu vir aqui e falar do que aconteceu ano passado, que não caímos. Isso já passou. A dor da derrota faz parte do processo. Então isso não afeta em nada. Não afetou quando a gente ganhava e não afeta agora, porque o mais importante é o próximo jogo", afirmou o treinador, destacando que o Vitória já está focado em buscar a conquista do Campeonato Baiano.

Em relação ao desempenho do time, o técnico admitiu que o volume de jogo do Vitória foi grande, mas sem efetividade. Segundo ele, o time criou poucas chances reais de gol e sofreu em uma transição rápida do Náutico, que resultou no segundo gol da partida.

"Tivemos um volume sem efetividade, com poucas chances reais. O gol sofrido em uma transição muita rápida. A gente esperava avançar um pouco mais, mas infelizmente não foi possível. Na final de domingo vamos tentar fazer melhor", disse.

O Vitória enfrenta o Bahia no próximo domingo, 16, às 18h, pelo jogo de ida da final do Campeonato Baiano.

"Foi assim que ficamos 22 jogos sem perder, pensando sempre no próximo jogo. Vamos para uma final em dois jogos, uma decisão que começa domingo, mas termina na nossa casa. Muita coisa para acontecer. Hoje é página virada", concluiu.