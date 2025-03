Vitória perde invencibilidade contra o Náutico e se despede da Copa do Brasil

Rubro-Negro estava invicto há 22 partidas consecutivas - Foto: (Foto: Victor Ferreira/EC Vitória)

A noite desta quarta-feira, 12, foi de frustração para o torcedor do Vitória. O Rubro-Negro, que ostentava sua segunda maior sequência invicta da história, de 22 partidas sem perder, acabou derrotado pelo Náutico por 2 a 0, no Barradão, e foi eliminado da Copa do Brasil ainda na segunda fase.

O Timbu, que vinha de quatro jogos sem vencer e de uma eliminação dentro de casa no Campeonato Pernambucano, surpreendeu os donos da casa abrindo o placar com Hélio Borges e ampliando com Marcos Ytalo, garantindo a classificação para a terceira fase da competição.

Vale mencionar que o Náutico também vive situação delicada na Copa do Nordeste, onde ocupa apenas a sexta colocação e está fora da zona de classificação.

A eliminação também trouxe um prejuízo financeiro significativo para o Vitória. Caso avançasse, o clube embolsaria R$ 1.874.250 em premiação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O Náutico, por sua vez, garantiu um aporte de R$ 1 milhão ao avançar de fase.

Com a derrota, o Rubro-negro agora tenta virar a chave e já pensa no próximo domingo, 16, quando equipe tem um compromisso pela final do Campeonato Baiano. O Leão encara o Bahia, às 18h, na Arena Fonte Nova, no primeiro jogo da decisão estadual.