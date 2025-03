Torcedor que invadiu gramado do Barradão é punido pelo BEPE

Estádio Manoel Barradas, o Barradão - Foto: Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Um homem que invadiu o gramado do estádio Barradão durante a partida entre Vitória e Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro de 2024, foi condenado a comparecer às unidades do Batalhão Especializado em Policiamento de Eventos (BEPE) em todos os jogos do Rubro-Negro pelos próximos três meses.

A determinação judicial exige que ele se apresente ao local duas horas antes das partidas e permaneça até duas horas após o término. A decisão faz parte da homologação da transação penal proposta pelo Ministério Público Estadual.

O caso foi registrado por meio de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) com base no artigo 201 da Lei Geral do Esporte, que prevê penalidades para quem “invadir local restrito aos competidores, árbitros e seus auxiliares em eventos esportivos”.

Em nota divulgada nas redes sociais, o BEPE anunciou que "seguirá atuando para garantir o cumprimento da penalidade". Confira: