Adversário do Vitória na Copa do Brasil, Náutico atravessa má fase

Último encontro entre Vitória e Náutico no Barradão foi em 2024 - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Logo mais às 19h, Vitória e Náutico se enfrentam em jogo único válido pela segunda fase da Copa do Brasil. A partida no Barradão é vista como um recomeço para o Timbu, que atravessa um momento de crise. A equipe está há quatro partidas sem vencer na temporada.



O Náutico vem de eliminação precoce no Campeonato Pernambucano para o Retrô, após ser derrotado nos pênaltis nos Aflitos. Antes, também pelo estadual, perdeu pelo placar mínimo para o Decisão.

Na Copa do Nordeste, vem de empate com o Sampaio Corrêa por 1 a 1 e de derrota por 4 a 1 para o CSA, em Maceió. A campanha no regional é frustrante, já que o time ocupa a 6ª posição do grupo B, com apenas cinco pontos somados.

Timbu não perde para o Vitória há 12 anos

O Náutico se apega ao histórico positivo de 12 anos sem perder para o rubro-negro baiano. A última derrota foi no Campeonato Brasileiro de 2013, quando foi superado por 2 a 1 no Barradão, com dois gols de Dinei. Desde então, foram nove jogos entre as equipes, com quatro vitórias e cinco empates.

Contudo, a missão do alvirrubro esta noite em Salvador não será fácil. Em grande momento, o time comandado por Thiago Carpini vem de impressionantes 22 jogos sem perder, a segunda maior da história do clube, igualando a maior sequência sem derrotas em jogos oficiais.

O último revés do Leão aconteceu em outubro do ano passado, contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro.

O duelo regional contra o Náutico pela Copa do Brasil será em jogo único. Se a partida terminar empatada no tempo regulamentar, a vaga na terceira fase será decidida nas cobranças de pênalti.