Adversário do Bahia, Boston River fecha preparação na Toca do Leão

Elenco do Boston River durante atividade na Toca do Leão - Foto: Reprodução / Instagram / @bostonriver_oficial

Adversário do Bahia na luta por uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores, o Boston River realizou sua atividade final na última terça-feira, 11, para o jogo decisivo já em solo soteropolitano.

O elenco uruguaio trabalhou no campo do miniestádio Bebeto Gama, que pertence ao CT Manoel Pontes Tanajura, centro de treinamentos do arquirrival Vitória.

Em postagem nas redes sociais, o clube Rojiverde agradeceu ao rubro-negro pela receptividade e por ceder sua estrutura para fechar sua preparação para o confronto diante do Esquadrão de Aço.

"Hoje fizemos nosso treinamento no Complexo Toca do Leão, do @ecvitoria. Obrigado pela recepção!", publicou o Boston River.



Vale salientar que Bahia e Boston River se enfrentam logo mais às 21h30, na Arena Fonte Nova.

Após empatar sem gols em Montevidéu no jogo de ida da 3ª fase prévia da Copa Libertadores, o Esquadrão de Aço precisa de um triunfo simples para a histórica classificação à fase de grupos da Liberta.