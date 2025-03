Bahia empata e traz decisão da Liberta para Fonte Nova

Bahia empatou com o Boston River nesta quinta-feira, 6 - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

De olho em um histórico retorno à fase de grupos da Copa Libertadores, o Esporte Clube Bahia entrou em campo nesta quinta-feira, 6, pela 3ª fase da competição, diante do Boston River, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. Jogando fora de casa, a equipe comandada por Rogério Ceni não fez um bom jogo e ficou apenas no 0 a 0, sem levar grande perigo aos Rojiverdes.

O Esquadrão teve o domínio das ações do jogo, mas foi pouco criativo. Em certo momento chegou a ter 80% da posse de bola, mas teve sua primeira grande chance criada, e única do jogo, apenas aos 28 minutos do primeiro tempo, após belo chute de Jean Lucas, mas que contou com grande defesa do goleiro Antúnez. No segundo tempo, o Boston River até chegou a abrir o placar, mas teve seu gol anulado após marcação de impedimento.

A partida decisiva acontece de hoje a oito, na próxima quinta-feira, 13, também às 21h30, desta vez diante do torcedor tricolor, na Arena Fonte Nova, que assim como foi no duelo contra o The Strongest, comparecerá em grande número para apoiar o Bahia. Antes da decisão na competição internacional, o Esquadrão entra em campo no domingo, 9, às 18h, contra o Jacuipense, no segundo jogo da semifinal do Campeonato Baiano, no Joia da Princesa, em Feira de Santana.