Bahia nas Eliminatórias? Veja a situação dos "convocáveis" do Tricolor

Apesar de não ter nenhum jogador convocado para a Seleção Brasileira nesta quinta-feira, 6, o Bahia deve ter dois atletas chamados para defender seus respectivos países durante as Eliminatórias Sul-Americanas no mês de março.

Enquanto o atacante Lucho Rodríguez integra a pré-lista do técnico Marcelo Bielsa, do Uruguai, o lateral Santiago Arias é considerado dúvida pela imprensa colombiana e pode ficar de fora das partidas contra Brasil e Paraguai.

Titular absoluto do treinador Rogério Ceni na temporada passada, Arias foi diagnosticado com uma lesão na coxa durante a pré-temporada em Girona e perdeu espaço no time titular do Tricolor neste início de ano.

O jornal "El Colombiano" destaca, portanto, que os laterais-direitos Stefan Medina, do Monterrey-MEX, e Andrés Roman, do Atlético Nacional, podem ficar com a vaga do "Spider" na convocação.

Já o atacante Lucho Rodríguez é um dos favoritos para integrar a lista final do técnico Marcelo Bielsa, da Seleção Uruguaia. Desde que chegou ao Bahia, o atleta foi chamado para as três últimas convocações do ano passado, mas esteve em campo somente por um minuto, na derrota por 1 a 0 diante do Peru.

Vale mencionar que a Seleção Uruguaia enfrentará nesta data Fifa a Argentina, no dia 21 de março, e a Bolívia, no dia 25.