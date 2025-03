Sem novidades, Bahia está escalado para confronto na Libertadores

Bahia enfrenta o Boston River nesta quinta-feira, 6 - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia entra em campo logo mais, às 21h30, no estádio Centenário, para o duelo contra o Boston River, válido pela ida da terceira fase preliminar da Copa Libertadores da América 2025, visando conquistar um bom resultado para trazer a decisão para a Arena Fonte Nova, na próxima quinta-feira, 13. O Esquadrão tem a chance de conquistar não apenas sua primeira vitória em solo uruguaio, mas também o primeiro triunfo da história do clube fora do Brasil na competição.

O técnico Rogério Ceni escalou o Bahia com força máxima para o confronto, em busca de um bom resultado fora de casa. A escalação do time será: Marcos Felipe; Gabriel Xavier, Kanu, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Lucho Rodríguez.

Do lado do Boston River, time da casa, a equipe será escalada com Antúnez; Martínez, Gómez, Bortagaray e Acosta; Barcia, Chiappini, Vera e López; Amado e Adamo.