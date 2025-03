Bahia divulga lista de relacionados para duelo contra o Boston River

Jogadores do Bahia durante viagem para Montevidéu - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O Bahia está pronto para o primeiro desafio na fase prévia da Copa Libertadores. No início da noite quinta-feira, 6, o clube divulgou a lista de jogadores convocados pelo técnico Rogério Ceni para enfrentar o Boston River, no jogo de ida da terceira fase preliminar do torneio continental. A partida acontece às 21h30, no Estádio Centenário, em Montevidéu.

Após poupar seus principais atletas na última rodada do Campeonato Baiano, Ceni terá força máxima para o confronto, já que não há baixas por lesão no elenco. O Tricolor busca um bom resultado fora de casa para encaminhar a classificação à fase de grupos.

Confira os relacionados:

Goleiros: Danilo Fernandes e Marcos Felipe

Laterais: Gilberto, Luciano Juba, Iago Borduchi e Santiago Arias

Zagueiros: Kanu, David Duarte, Gabriel Xavier e Ramos Mingo

Meio-campistas: Cauly, Acevedo, Rezende, Everton Ribeiro, Jean Lucas, Rodrigo Nestor, Erick, Michel Araújo e Caio Alexandre

Atacantes: Ademir, Erick Pulga, Willian José, Tiago e Luciano Rodríguez