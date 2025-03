Clubes das séries A, B e C se reúnem com presidente da CBF Ednaldo Rodrigues - Foto: Jo Marconne / CBF

Comandada pelo presidente Ednaldo Rodrigues, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) promoveu uma reunião na última terça-feira, 11, na sede da entidade, no Rio de Janeiro, com clubes das séries A, B e C do Campeonato Brasileiro.

A dupla Ba-Vi foi representada no encontro por Raul Aguirre, CEO do Bahia SAF, e por Fábio Rios Mota, presidente do Esporte Clube Vitória.



Representante do Bahia, Raul Aguirre, elogiou a reunião e alguns temas discutidos, como a venda dos direitos de transmissão dos jogos da Série A do Brasileirão para outros países.

"O presidente Ednaldo, como sempre, foi extremamente receptivo, um diálogo muito fluido. Acho que no tempo que eu tenho aqui, a melhor reunião que eu já presenciei", afirmou Aguirre.

"Claramente o futebol brasileiro está num momento de ebulição. O capital está fluindo aqui no Brasil, a qualidade de jogadores e técnicos nitidamente se destaca, até o valor dos direitos de transmissão da Série A em particular, que está se colocando já como uma liga muito relevante no mundo, chegando perto já da França e entrando no top 5. Vamos melhorar ainda mais", completou.

Além da dupla Ba-Vi, a reunião contou com representantes de Flamengo, Palmeiras, Santos, Grêmio, Atlético-MG, Red Bull Bragantino, Remo, Volta Redonda e Guarani.

Os clubes fazem parte da Liga do Futebol Brasileiro (Libra). No mês passado, Ednaldo Rodrigues recebeu os clubes que integram a LFU (Liga Forte União).