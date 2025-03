Raphinha é o brasileiro com mais gols em uma única edição da Champions

Raphinha é o artilheiro da Champions League com 11 gols - Foto: Reprodução / Instagram / @raphinha

O atacante Raphinha teve noite decisiva pela Champions League. Com dois gols e uma assistência para o golaço de Lamine Yamal, o brasileiro foi o destaque do Barcelona na vitória sobre o Benfica por 3 a 1 , no jogo de volta das oitavas de final da competição.

Além de se tornar o artilheiro desta edição com 11 gols, um a mais que Guirassy, do Borussia Dortmund, e Harry Kane, do Bayern de Munique, Raphinha conquistou uma marca importante. Ele agora é o brasileiro com maior número de gols marcados em uma única edição da Champions.

Em entrevista ao canal TNT Sports, Raphinha se mostrou surpreso com o recorde e espera seguir fazendo gols com a camisa blaugrana.

"Não sabia. Uma felicidade. O trabalho está sendo bem feito por toda a equipe. Mas, nada acontece sem meus companheiros e só tenho a agradecer. E, se cheguei a isso, espero continuar fazendo mais gols", disse o atacante.

Raphinha chegou a 47 gols com a camisa do Barça e igualou a Ronaldo Fenômeno que tem o mesmo número de gols. Ele é o quinto brasileiro com mais gols pelo clube catalão, atrás somente de Rivaldo (13) Ronaldinho Gaúcho (94), Evaristo de Macedo e Neymar (105).

O Barcelona aguarda o vencedor do jogo entre Borussia Dortmund e Lille, que se se enfrentam nesta quarta-feira, 12, na França. Os times ficaram no empate por 1 a 1 no Signal Iduna Park, na Alemanha, pela partida de ida das oitavas de final.