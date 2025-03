CASA CHEIA! Ba-Vi: 30 mil tricolores confirmam ida ao clássico da final do Baianão Turma tricolor promete fazer a festa na Arena Fonte Nova Por Redação 12/03/2025 - 10:43 h

Torcida do Bahia promete lotar a Arena Fonte Nova no clássico Ba-Vi pela decisão do Campeonato Baiano - Foto: Divulgação / EC Bahia

