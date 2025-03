Ídolo do Vitória, Jackson se recupera de AVC e tem alta médica

Com títulos e boas atuações, Jackson teve passagem marcante pelo Vitória - Foto: Divulgação / EC Vitória

Internado no último dia 24 de fevereiro por conta de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), o ex-meia Jackson, que teve passagem marcante pelo Vitória no final dos anos 2000, está recuperado e teve alta hospitalar. Com isso, ele dará continuidade ao tratamento em casa.

Após ser atendido em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Jackson precisou de cuidados mais precisos em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital na cidade de Coroatá, no estado do Maranhão.

Natural de Codó-MA, Jackson Coelho Silva tem 51 anos e deu os primeiros passos no futebol no Maranhão. Ele jogou em clubes como Goiás, Internacional, Gama, Coritiba e Sport, onde despontou para o futebol e chegou a ser convocado para a seleção brasileira.

Teve passagens de destaque no Palmeiras, onde foi campeão da Libertadores de 99 e pelo Cruzeiro, onde levantou a Copa do Brasil de 2000.

Jackson chegou ao Vitória em 2007, onde se sagrou campeão baiano e ajudou o clube a retornar à Série A do Brasileirão na mesma temporada.

Com a camisa rubro-negra, ele ainda venceu mais dois estaduais em 2008 e 2009. Foram 104 jogos no Leão da Barra, com 23 gols marcados. Ainda no futebol da Bahia, ele atuou pelo Bahia de Feira em 2012.