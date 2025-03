Ex-jogador do Vitória sofre AVC e está internado; entenda

Jackson defendeu o Vitória em três temporada - Foto: Reprodução / EC Vitória

O ex-jogador de futebol Jackson, que teve passagem pelo Vitória no fim dos anos 2000, sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e está internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital em Coroatá, no estado do Maranhão.



O Portal A TARDE conversou com Aline Coelho, que é irmã de Jackson. Ela informou que por conta da doença ter sido recente, o ex-atleta seguirá em observação médica e que se encontra em plena recuperação. Vale destacar que Jackson está consciente, caminhando e se comunica com os familiares que estão no hospital.

"Graças a Deus ele está bem. A recuperação está muito bem e o quadro está melhorando a cada dia mais. Ele precisa se manter internado, porque foi recente e está em observação. Já deu tudo certo", disse Aline.

Natural de Codó-MA, Jackson Coelho Silva tem 51 anos e deu os primeiros passos no futebol no Maranhão. Ele jogou em clubes como Goiás, Internacional, Gama, Coritiba e Sport, onde despontou para o futebol e chegou a ser convocado para a seleção brasileira.

Teve passagens de destaque no Palmeiras, onde foi campeão da Libertadores de 99 e pelo Cruzeiro, onde levantou a Copa do Brasil de 2000.

Jackson chegou ao Vitória em 2007, onde se sagrou campeão baiano e ajudou o clube a retornar à Série A do Brasileirão na mesma temporada.

Com a camisa rubro-negra, ele ainda venceu mais dois estaduais em 2008 e 2009. Ainda no futebol da Bahia, ele atuou pelo Bahia de Feira em 2012.