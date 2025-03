Vitória pode igualar sua 4ª maior invencibilidade da história nesta terça

Matheuzinho, meia do Vitória - Foto: (Foto: Victor Ferreira/EC Vitória)

O Vitória segue fazendo história na temporada e, há 18 jogos consecutivos sem perder, pode alcançar uma marca importante na partida contra o Maranhão, pela primeira fase da Copa do Brasil. Caso conquiste a classificação, nesta terça-feira, no Castelão, em São Luís, o Rubro-Negro igualará sua quarta maior sequência invicta, que aconteceu pela última vez em 1997, ano que o Leão acumulou 16 triunfos e três empates seguidos.

O possível feito será tão marcante que o clube baiano realizou a primeira sequência de 19 jogos sem perder em 1964, quando ficou com 11 vitórias e oito empates. O Leão não sabe o que é uma derrota desde novembro do ano passado e, nesse retrospecto, venceu 11 vezes, além de outros sete empates.

A maior sequência invicta do Rubro-Negro é de 32 partidas, construída entre 1978 e 1979. Apesar do número ainda ser distante da atual realidade, o Leão poderá igualar as demais invencibilidades se mantiver o ritmo. Confira as maiores séries do Vitória em levantamento realizado pelo ge, com ajuda do historiador Marcelo Monteiro.

1 - 32 jogos [22 vitórias e dez empates] sem perder entre 10/12/1978 e 12/07/1979

2 - 22 jogos [15 vitórias e sete empates] sem perder entre 05/07/1959 e 21/11/1959

3 - Quatro sequências de 20 jogos sem perder:

14 vitórias e seis empates entre 29/08/1953 e 21/04/1954

14 vitórias e seis empates entre 06/03/1966 e 25/09/1966

14 vitórias e seis empates entre 10/09/2005 e 08/03/2006

13 vitórias e sete empates entre 01/04/1973 e 30/06/1973

4 - Duas sequências de 19 jogos sem perder:

16 vitórias e três empates entre 26/01/1997 e 08/04/1997

11 vitórias e oito empates entre 22/05/1964 e 22/10/1964

5 - Quatro sequências de 18 jogos sem perder:

16 vitórias e dois empates entre 30/04/1961 e 15/08/1961

16 vitórias e dois empates entre 08/02/2017 e 09/04/2017

11 vitórias e sete empates entre 11/08/1985 e 25/10/1985

11 vitórias e sete empates iniciada em 20/11/2024.

A partida entre Maranhão e Vitória está marcada para às 19h e terá mando de campo da equipe maranhense. Vale mencionar que, em caso de empate no confronto, a decisão será levada para a disputa de pênaltis.