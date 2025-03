Contra o Náutico, Vitória busca fim de tabu e seguir invicto em 2025

Vitória e Náutico empataram na última vez que se enfrentaram - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Esporte Clube Vitória tem uma decisão importante pela Copa do Brasil nesta quarta-feira, 12, quando enfrenta o Náutico no Estádio Manoel Barradas, às 19h, em duelo único pela segunda fase do torneio. Para avançar à terceira fase, o Rubro-Negro precisa vencer no tempo normal ou nas penalidades, caso o confronto termine empatado.

O desafio do Vitória, no entanto, é quebrar um incômodo jejum de 12 anos sem triunfos sobre o Timbu. A última vitória aconteceu em setembro de 2013, pelo Campeonato Brasileiro, quando venceu por 2 a 1 no Barradão, com dois gols de Dinei. Desde então, foram nove jogos entre as equipes, com quatro derrotas e cinco empates para os baianos, um aproveitamento de apenas 19%.

Atuando dentro de casa, o histórico também não favorece o Leão. Já são seis partidas sem vencer o Náutico no Barradão, acumulando três empates e três derrotas, desde 2025. O último duelo entre os clubes ocorreu em fevereiro do ano, pela Copa do Nordeste, e terminou empatado em 1 a 1, com gol de Daniel Júnior nos acréscimos do segundo tempo.

Por outro lado, o Vitória vive um grande momento desde a temporada passada. O time acumula uma invencibilidade de 22 partidas, a segunda maior da história do clube, igualando a maior sequência sem derrotas em jogos oficiais. O último revés do Leão aconteceu em outubro do ano passado, contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro.

Além disso, a história na Copa do Brasil dá confiança ao torcedor rubro-negro. Em 2010, único encontro entre as equipes no torneio, o Vitória levou a melhor sobre o Náutico, vencendo os dois jogos: 1 a 0 em Recife e uma goleada por 5 a 0 no Barradão. Naquela edição, o clube baiano chegou à final, sendo derrotado pelo Santos.

Na final do Campeonato Baiano, e líder na vice-liderança da Copa do Nordeste, agora, o Vitória tenta equilibrar o retrospecto geral contra o Náutico, e avançar na Copa do Brasil. Em 41 confrontos disputados, os pernambucanos somam 16 triunfos, contra 14 dos baianos e 11 empates.