Vitória cumpre primeira meta estabelecida para a temporada 2025

Vitória celebra classificação à final do Campeonato Baiano de 2025 - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Ao superar o Atlético de Alagoinhas na semifinal do Campeonato Baiano, o Vitória atingiu uma das suas metas estabelecidas pela diretoria rubro-negra, que era chegar à final do estadual de 2025.

Com isso, o clube cumpriu o objetivo traçado na reunião do Conselho Deliberativo em dezembro, que culminou na aprovação do orçamento para 2025.



E como determinado, a premiação pela classificação à decisão do Baianão será de R$ 235 mil. Em caso de título, o valor será de R$ 315 mil. Vale salientar que o Vitória se garantiu na Copa do Brasil de 2026.

O Leão da Barra tem como objetivos para a temporada chegar a final da Copa do Nordeste, a terceira fase da Copa do Brasil e permanecer na Série A.

A diretoria rubro-negra não estipulou metas para a disputa da Copa Sul-Americana.