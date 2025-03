Vitória acerta contratação de Felipe Cardoso, destaque do Atlético-BA

Felipe Cardoso é o novo reforço do Vitória - Foto: Reprodução/Instagram @felipecardoso10

O Vitória acertou a contratação do atacante Felipe Cardoso, do Atlético de Alagoinhas, que foi um dos principais destaques do Campeonato Baiano em 2025. O jogador, de 22 anos, se apresentou como uma das grandes promessas da competição e logo chamou a atenção da diretoria rubro-negra. De acordo com apuração do Portal A TARDE, o jogador vai vestir a camisa do Leão, e o anúncio oficial deve acontecer em breve.

A negociação, que vinha sendo trabalhada nos bastidores há algum tempo, foi acelerada nos últimos dias. A chegada de Felipe Cardoso ao Vitória é um pedido do técnico Thiago Carpini, que tem acompanhado de perto o desempenho do jovem atacante e acredita em seu potencial para fortalecer o elenco do clube na sequência da temporada.

Em entrevista ao Portal MASSA!, o técnico do Atlético de Alagoinhas, Agnaldo Liz, destacou as qualidades do atacante: “Felipe é um jogador muito habilidoso, com ótimo um contra um. Tem um jogo vertical e parte para cima dos defensores, o que é essencial para um atacante. Ele ainda pode evoluir fisicamente, e, no Vitória, terá a estrutura para isso. Além disso, já passou por clubes grandes, então sabe lidar com um ambiente de alto nível. Com as devidas oportunidades, ele tem tudo para crescer ainda mais.”

O jogador já está acertado com o Leão, e a única pendência é a realização dos exames médicos antes da assinatura do contrato. A expectativa é de que o anúncio oficial seja feito em breve, trazendo mais um reforço para o time rubro-negro.