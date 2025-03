Camutanga volta aos gramados após 8 meses e promete 'derramar sangue'

Camutanga voltou a jogar após 8 meses - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Após uma recuperação de oito meses, o zagueiro Camutanga voltou aos gramados no último sábado, no Estádio Manoel Barradas, durante a semifinal do Campeonato Baiano, entre Vitória e Atlético de Alagoinhas. O defensor, que se recuperava de uma cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior e do ligamento colateral medial do joelho direito, entrou em campo aos 33 minutos do segundo tempo, substituindo Edu.

Camutanga não escondeu a emoção de poder retornar à equipe após um longo período afastado. O jogador, de 31 anos, destacou a importância do apoio recebido durante sua recuperação e fez questão de agradecer a todos que o ajudaram nesse processo.

“É muito gratificante. Tenho que agradecer a Deus, à minha família, que esteve ao meu lado durante todo esse tempo, ao clube, que me deu todo suporte, e à torcida maravilhosa que sempre me apoiou. E assim, é honrar eles em campo, correr, brigar, batalhar como sempre fiz, derramar sangue lá dentro e que possa vir muitas vitórias aqui para o final do ano. Que seja um ano muito bom, abençoado para todos nós”, afirmou.

Camutanga teve um papel de destaque no título da Série B de 2023, formando a sólida dupla de zaga com Wagner Leonardo. Na temporada passada, o defensor participou de 49 jogos, marcou 3 gols e deu uma assistência. No início de 2024, antes de sua lesão, ele havia disputado 24 partidas e anotado 3 gols. Agora, após a recuperação, Camutanga se torna mais uma opção importante para a defesa do Vitória, que recentemente perdeu Wagner Leonardo, vendido ao Grêmio.