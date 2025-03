Vitória avalia contratação de Felipe Cardoso, destaque do Baianão 2025

Felipe Cardoso é o destaque do Atlético de Alagoinhas no Baianão 2025 - Foto: Reprodução / Instagram / @felipecardoso10

O Vitória segue atento ao mercado em busca de reforços para a temporada de 2025 e demonstrou interesse no atacante Felipe Cardoso, um dos artilheiros do Campeonato Baiano.

Segundo apuração do Portal A TARDE, o clube baiano realizou uma consulta ao Atlético de Alagoinhas para obter mais informações sobre o jogador, incluindo histórico de lesões e parte salarial.



A expectativa é que a diretoria rubro-negra formalize uma proposta ao atleta após a partida deste sábado (8), válida pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Baiano.

No entanto, o Leão da Barra enfrenta concorrência na disputa pelo atacante. O Sport Recife já apresentou uma oferta oficial, enquanto o Athletic-MG também monitora o jogador.

Felipe Cardoso, natural de São Paulo, tem 22 anos e passou pelas categorias de base de Santos, Flamengo, RB Brasil, RB Bragantino e Ibrachina-SP. No futebol profissional, atuou por Metropolitano-SC e Santa Cruz antes de se destacar pelo Atlético de Alagoinhas.

Nesta edição do Baianão, soma quatro gols e duas assistências em 10 partidas, dividindo a artilharia da competição com Flavinho, do Jacuipense, e Fabri, do próprio Vitória.

Além do desempenho em campo, Felipe Cardoso carrega uma história marcante. Ele é um dos sobreviventes do incêndio ocorrido no Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo, em 2019, tragédia que vitimou 10 jovens atletas.

O Vitória aguarda o fim da participação do Atlético de Alagoinhas no Campeonato Baiano para avançar nas negociações e tentar garantir a contratação do atacante para reforçar seu elenco na sequência da temporada.