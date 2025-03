Lucas Arcanjo desabafa após bater marca histórica: "Sonho realizado"

Lucas Arcanjo, goleiro Vitória - Foto: ( Foto: Victor Ferreira/EC Vitória)

Apesar de não ter vencido o Altos, do Piauí, o empate em 1 a 1 pela Copa do Nordeste foi histórico para Lucas Arcanjo, titular do Vitória. O jogador completou 187 jogos com a camisa rubro-negra e ultrapassou Aguinaldo como o segundo goleiro que mais entrou em campo pelo Leão da Barra.

Questionado sobre o grande feito, o jogador de 26 anos desabafou sobre o atual momento do clube baiano, relembrando a chega ao clube em 2015, revelando que "realizou sonhos" ao chegar no Vitória e se consolidar na equipe baiana.

"Passa um filme na cabeça de tudo que a gente já passou, desde a base, quando eu cheguei em 2015 aqui no Vitória, dei o máximo para chegar no profissional e o Vitória, que é um time gigante no cenário brasileiro, e para mim é um sonho realizado de quebrar essa meta. A vontade é de chegar no primeiro", comentou.

O goleiro com mais jogos com a camisa do Rubro-Negro é Borges, que atuou no Leão entre 1982 e 1995, período que ultrapassa uma década.

"A gente imagina e sonha, o Vitória é um time grande e bater esses recordes é muito gratificante para mim. Até porque, por trás dessa trajetória são muitas pessoas envolvidas, é um sonho realizado", concluiu sobre a marca.

Sempre levando humildade e com pés no chão, Lucas Arcanjo também relembrou dos preparadores Ferreira e Paulo Mussi, que trabalham no Vitória. Além disso, o jogador destacou a importância de Gabriel, contratado na última janela de transferências.

"Uma grande equipe precisa de atletas de bom rendimento e o Gabriel chegou para aumentar o nosso nível e o Vitória só tem a ganhar com isso, com grandes atletas. O professor Ferreira junto com Paulo Mussi dão os trabalhos e a gente só executa nos jogos", disse.