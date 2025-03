Com um a menos, Vitória cede empate, decepciona a torcida e perde liderança

Lateral-esquerdo Hugo marcou o gol do Vitória na partida - Foto: ( Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Jogando com um jogador a menos desde os 30 minutos do primeiro tempo, o Vitória ficou no empate em 1 a 1 com o time do Altos-PI, que estava sem 8 titulares, na noite desta quarta-feira, 5, no Barradão, e perdeu a chance de garantir matematicamente sua classificação com duas rodadas de antecedência para a próxima fase da Copa do Nordeste.

Por conta do empate, o Rubro-Negro perdeu a liderança, sendo ultrapassado pelo Sport, mas segue na zona de classificação do Grupo A, ocupando vice-liderança com 11 pontos, e ainda depende somente de seus esforços para avançar, podendo confirmar a vaga na próxima rodada, quando enfrenta o Sport, em jogo a ser confirmado, novamente no Barradão.

O Leão saiu na frente ainda no primeiro tempo, mesmo jogando com um a menos desde os 30 minutos, após a expulsão do atacante Carlos Eduardo. O lateral-esquerdo Hugo apareceu como elemento surpresa e abriu o placar com um chute de fora da área. No entanto, na etapa final, o experiente Rodrigão, ex-jogador do Vitória e do Bahia, marcou para o Altos-PI e garantiu o empate para o time visitante.

Com o resultado, o Vitória ampliou sua invencibilidade para 21 partidas sem perder, feito que garantiu a sequência atual isoladamente como a terceira maior da história do clube.

Agora, o Leão volta as atenções para a semifinal do Campeonato Baiano, no sábado, 9, quando enfrenta o Atlético de Alagoinhas pelo jogo de volta. No confronto de ida, o Vitória goleou por 4 a 0 e abriu uma grande vantagem na busca por uma vaga na decisão do estadual.