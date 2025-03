Pepê revela conversa com Wagner Leonardo antes de reforçar o Vitória

Pepê foi apresentado nesta terça-feira, 4 - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória anunciou, nesta terça-feira, 4, o volante Pepê como seu 16º reforço para a temporada de 2025. O atleta chega com um contrato de longo prazo, válido até o final de 2027, e o clube adquiriu 50% dos seus direitos econômicos por 200 mil dólares, cerca de R$ 1,2 milhão. A negociação envolveu ainda a saída do atacante da base, Alexandro, que foi emprestado ao Grêmio.

Durante sua apresentação oficial, Pepê destacou o papel de Wagner Leonardo, ex-zagueiro do Vitória, na sua decisão de aceitar a proposta rubro-negra. Embora não tenha participado diretamente da negociação, o zagueiro foi uma figura importante para o volante, que passou a considerar o defensor como um grande amigo.

"Em pouco tempo, ele virou um grande amigo. A gente se deu muito bem, e ele me ajudou com informações sobre o clube, inclusive sobre questões extracampo e da casa. Conversamos e ele me desejou boa sorte. Mesmo com o pouco tempo de convivência, já o considero como um irmão", revelou Pepê.

O jogador, que fez seu segundo treino com o elenco rubro-negro ontem, estará no terceiro treino com a equipe nesta quarta-feira, 5. Quando questionado sobre uma possível estreia no jogo contra o Altos, o volante preferiu desviar do assunto e afirmou estar à disposição do técnico Thiago Carpini para quando for necessário.