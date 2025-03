Artilheiro do Vitória é vetado pelo DM e vira baixa contra o Altos-PI

Janderson, atacante do Vitória - Foto: (Foto: Victor Ferreira/EC Vitória)

O atacante Janderson não estará à disposição do técnico Thiago Carpini para a partida contra o Altos, do Piauí, válida pela 5ª rodada da Copa do Nordeste. O jogador foi vetado pelo departamento médico do Vitória para o confronto que se inicia às 21h30 desta quarta-feira, 5, no Estádio Manoel Barradas, o Barradão.

De acordo com o setorista Marcelo Góis, o atleta está propenso a lesões e foi poupado para controle de desgaste físico. Vale mencionar que Janderson esteve em campo por quase 90 minutos nos dois últimos jogos do Leão da Barra na temporada, nas vitórias sobre Atlético de Alagoinhas e Maranhão.

Sem o artilheiro do Rubro-Negro na temporada, com cinco gols, o técnico Thiago Carpini tem à disposição Carlinhos e Fabri, jogadores que já atuaram como centroavante em 2025 e devem receber oportunidades nesta noite.

Contra o Altos, do Piauí, o Vitória precisa apenas vencer para garantir sua classificação para a próxima fase da Copa do Nordeste com duas rodadas de antecedência.