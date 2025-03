Vitória pode carimbar classificação antecipada nesta quarta-feira

Jogadores do Vitória comemorando - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Vivendo grande fase em 2025, o Esporte Clube Vitória entra em campo nesta quarta-feira, 5, pela 5ª rodada da Copa do Nordeste diante Altos-PI, no estádio do Barradão. O Leão busca vencer o seu terceiro jogo seguido na competição, podendo assegurar a vaga às quartas de final.

O rubro-negro depende de uma combinação de resultados. Com 10 pontos somados e na liderança do grupo A, o Leão precisa vencer a equipe piauiense, 6ª colocada, indo aos 13 pontos. Além disso, é necessário torcer para um tropeço do Ferroviário, na 5ª posição, que enfrenta o Fortaleza e soma quatro pontos.

Assim, a pontuação alcançada impossibilitaria que as equipes de fora da zona de classificação ultrapassassem o Vitória, que garantiria a vaga com duas rodadas de antecedência.

A vaga antecipada pode ser um grande resultado para o Leão, que vem de três anos sem disputar as quartas de final da competição regional. Além disso, também poderá tranquilizar o treinador Thiago Carpini, que terá três jogos em sete dias, entre Nordestão, Campeonato Baiano e Copa do Brasil.

A equipe rubro-negra é favorita na partida, principalmente analisando o retrospecto. O Leão vem de 20 jogos de invencibilidade, somando 13 vitórias e sete empates. O último revés ocorreu no dia 9 de novembro, contra o Corinthians, pela 32ª rodada do Brasileirão Série A.

O Altos, por sua vez, soma somente um triunfo nos últimos cinco jogos. No período, foram três derrotas (contra Guarany, 4 de julho e Ferroviário) e um empate (contra o Atlético Piauiense). A vitória ocorreu contra o 4 de julho, no segundo duelo da segunda fase do Campeonato Piauiense.