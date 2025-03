"Não queria", revelou CEO do Fortaleza sobre venda de Júnior Santos

Marcelo Paz ao lado do atacante Júnior Santos em apresentação no Fortaleza - Foto: Divulgação / FEC

Marcelo Paz, ex-presidente e atualmente CEO do Fortaleza, revelou que tem um "arrependimento grande" por ter negociado o atacante Júnior Santos para o Botafogo, há pouco mais de dois anos.

O gestor tem sido alvo da torcida tricolor e tem sido cobrado pelo momento ruim do do Leão do Pici. Ele exemplificou a negociação como exemplo em relação a pressão.

"Às vezes, o tempo do torcedor é diferente do nosso (diretoria). 'Tira fulano', 'Demite fulano'. Aí o 'fulano' vai lá e resolve. Júnior Santos? Pense no arrependimento que eu tenho de ter liberado o Júnior Santos. Ô arrependimento grande! Não queria que ele saísse. De jeito nenhum", disse Paz em coletiva.

Júnior Santos teve duas passagens pelo Fortaleza e foi negociado por apenas 200 mil dólares, o equivalente a R$ 1 milhão na época ao Botafogo, em março de 2023.

O Tricolor contratou o centroavante mais caro que a própria venda, por 700 mil dólares, cerca de R$ 3,6 milhões, junto ao Sanfrecce Hiroshima, do Japão.

Baiano de Conceição do Jacuipe, José Antônio dos Santos Júnior conquistou o Brasileirão e a Libertadores de 2024 pelo Botafogo. Ele foi o artilheiro da Liberta com 10 gols, além de marcar na final contra o Atlético-MG. Entre 2022 e 2024, Santos fez 28 gols e nove assistências em 115 partidas pelo alvinegro.

Ele foi negociado ao Galo mineiro por 8 milhões de dólares, o equivalente a R$ 48 milhões na cotação atual.

No entanto, sua passagem pelo Fortaleza foi bem discreta. Sua primeira passagem foi em 2019, emprestado pelo Ituano, quando fez 10 gols em 27 jogos. Na segunda passagem, em 2023, disputou oito jogos e não fez gols.