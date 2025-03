Aos 40 anos, Lebron James alcança feito inédito na história da NBA

Lebron James fez história nesta terça-feira, 4 - Foto: RONALD MARTINEZGETTY IMAGES NORTH AMERICAGetty Images via AFP

LeBron James segue fazendo história na NBA. Na madrugada desta quarta-feira, 5, o astro de 40 anos se tornou o primeiro jogador a atingir a marca de 50 mil pontos na liga americana de basquete. O feito ocorreu durante o duelo entre Los Angeles Lakers e New Orleans Pelicans, consolidando ainda mais sua posição como maior pontuador da competição.

Além de ser o maior cestinha da história da NBA, LeBron acumula outros recordes impressionantes. Ele detém o posto de atleta com mais minutos jogados na liga e se tornou o primeiro jogador a atuar ao lado do próprio filho, Bronny James, um feito inédito na NBA.

Com essa nova conquista, o ala dos Lakers amplia seu legado e se distancia ainda mais dos demais integrantes do ranking dos maiores pontuadores da história. O top 5 agora é formado por Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kobe Bryant e Michael Jordan, além do próprio LeBron.

Em sua trajetória de 22 temporadas na liga, James coleciona quatro títulos da NBA, conquistados em 2012, 2013, 2016 e 2020. Além disso, foi eleito MVP da temporada regular em quatro ocasiões (2009, 2010, 2012 e 2013) e soma 21 participações no All-Star Game, reafirmando seu impacto no basquete mundial.