Vasco emite nota sobre supostas dívidas milionárias com jogadores

Centroavante do Vasco, Pablo Vegetti - Foto: Dikran Sahagian | CRVG

Após rumores de dívidas de R$ 13,2 milhões envolvendo jogadores do Vasco, o clube se pronunciou negando as acusações e fez uma recomendação para que os torcedores acompanhem as atualizações a respeito da recuperação judicial por meio dos canais oficiais do clube.

A diretoria do Vasco, recentemente, quitou as luvas atrasadas dos seguintes atletas: Vegetti, Paulo Henrique e Galdames (antes da saída).

Confira a nota de esclarecimento emitida pelo Vasco:

A Vasco SAF esclarece que a reportagem de Raphael Zarko e Tébaro Schmidt, publicada em 04/03, contém informações desatualizadas que não refletem a realidade.

Todos os salários e direitos de imagem dos atletas do atual elenco estão rigorosamente em dia desde o início da nova gestão. Além disso, o trabalho de reestruturação das dívidas deixadas pela 777 segue em andamento.

A matéria menciona valores que supostamente seriam devidos a alguns jogadores, o que distorce os fatos e prejudica a reputação do clube. Esses dados foram extraídos de um documento de outubro de 2024, referente a um processo de mediação, que incluía valores vencidos e a vencer — ou seja, que não constituíam “dívida” naquele momento.

Reiteramos que reportagens baseadas em informações desatualizadas induzem os torcedores ao erro e afetam a credibilidade do Vasco e da gestão atual, que tem se empenhado em resgatar a imagem e a transparência do clube.

Recomendamos aos vascaínos que acompanhem as atualizações sobre a Recuperação Judicial pelos canais oficiais do clube.

Saudações Vascaínas.