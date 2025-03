Vitória inicia preparação para confirmar vaga na final do Baianão

Jogadores do Vitória durante treino - Foto: Victor Ferreira/EC Vitóri

Após o empate em 1x1 contra o Altos, pela 5ª rodada da Copa do Nordeste, o elenco do Vitória se reapresentou na tarde desta quinta-feira, 6, visando o duelo contra o Atlético de Alagoinhas, que ocorre neste sábado, 8, no Barradão, às 18h. Na ida, o Leão venceu por 4x0, podendo perder por até três gols.

Os atletas que não iniciaram o jogo e não foram relacionados realizaram uma atividade na academia, enquanto outro grupo participou do treino sob comando do treinador Thiago Carpini.

No primeiro momento, foram feitos ajustes táticos, em um 10x10 com ações ofensivas, defensivas, posse de bola e pressão na saída de bola. Na sequência, Carpini trabalhou com os zagueiros questões de posicionamento, enquanto Stephano Djian reuniu os meio-campistas e atacantes para um trabalho de cruzamentos com conclusões a gol e chutes a gol de fora da área.

Os titulares na partida desta quarta-feira, 5, fizeram atividades de recuperação física na academia de musculação. Ainda em recuperação, o atacante Fabri, o meia Matheuzinho e o lateral Claudinho seguiram com os seus respectivos tratamentos.